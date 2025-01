"Liberata" via Ancona: lavori conclusi e tolti i semafori

Due frazioni finalmente "respirano" dopo mesi di apnea. Via Ancona che collega l’Aspio a San Biagio di Osimo adesso è percorribile senza semafori, soste brusche e lunghe code a qualsiasi ora perché il cantiere di ripristino della frana causata dall’alluvione del 18 settembre scorso è terminato. Era il novembre scorso quando era stato dato l’assenso ai lavori dell’Astea per la sistemazione della frana. Tante le ripercussioni da allora sul traffico, esteso con lunghissime code per tutta via Ancona dall’Aspio a San Biagio, già gravate dalla viabilità intensa non solo nelle ore di picco. Tra diversi episodi di maltempo e festività natalizie, il tempo è scorso.

"L’interessamento della Regione Marche è stato massimo e per questo oggi siamo qui per questa buona notizia che riguarda via Ancona, direttrice importante per l’asse Ancona-Macerata – ha detto ieri mattina sul posto l’assessore regionale ai Lavori pubblici Francesco Baldelli accanto all’amministratore delegato della Osimo Servizi Renato Frontini -. In tutto qui in via Ancona è stato speso circa un milione di euro da quando si sono verificate criticità. Che la viabilità non abbia intoppi è importante anche in vista dell’apertura dell’ospedale all’Aspio".

La Regione ha investito subito 500mila euro, i lavori sono iniziati nei primi giorni di ottobre su due tratti e in tre mesi sono terminati. Oggi è stata ripristinata la normale percorribilità. Sono state realizzate opere di gabbionatura. A questo cantiere si associa un altro appunto, quell’intervento fatto poco più a valle nella stessa arteria nel 2023 (che all’epoca era stato finanziato per altri 500mila euro). La candidata del centrosinistra Michela Glorio dice: "Dopo oltre quattro mesi di disagi, il cantiere di via d’Ancona è finalmente giunto al termine. Una bella notizia per automobilisti e residenti, che in questo periodo hanno dovuto convivere con lunghe code, rallentamenti e difficoltà quotidiane. L’ex Amministrazione comunale aveva promesso la conclusione in 40 giorni, in realtà i lavori sono durati 4 mesi, durante i quali si transitava a senso unico alternato in una delle strade più trafficate nella direttrice Osimo-Ancona. La filiera istituzionale, tanto sbandierata, non ha funzionato?".

Il gruppo consiliare delle Liste civiche commenta: "Un importante traguardo per la nostra comunità, che restituisce alla città una delle arterie principali. Ora è fondamentale rivolgere la nostra attenzione e il nostro sostegno alle attività commerciali della zona, che hanno vissuto settimane difficili a causa dei disagi. Acquistiamo nei loro negozi, frequentiamo i loro locali, dimostriamo che la nostra comunità sa essere unita nei momenti che contano. Grazie a tutti per la pazienza e il supporto dimostrati in questo periodo".

Silvia Santini