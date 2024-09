L’impianto Edison al centro di un’assemblea del comitato

Impianto per il trattamento rifiuti pericolosi e non alla Zipa, mentre prosegue la raccolta firme per il no, lunedì prossimo si terrà l’assemblea Pubblica del comitato Erbarella – San Pietro Martire: "dibattito aperto sul progetto Edison Next". Alle 21 alla bocciofila di via Ravagli "sono stati invitati – spiega Jhonny PIgliapoco presidente del comitato - i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, per chiarire i dubbi sull’impianto e sull’iter autorizzativo in corso. Riteniamo opportuno garantire il giusto spazio al dibattito, per fornire conoscenze e dati oggettivi che permettano un confronto serio e argomentato sulle diverse posizioni. Sono in ballo infatti questioni fondamentali come l’impatto ambientale, la salute pubblica, l’ubicazione dell’impianto, i rischi legati ad un progetto di "soil washing" che attiene anche ad importanti temi come il green deal e l’economia circolare, di cui la politica è tenuta ad occuparsi e ad approfondire per salvaguardare l’ambiente ed assicurare una buona informazione a favore dei cittadini".