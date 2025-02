"Linea Ancona-Roma più veloce con i lavori"

"Un altro passo per la velocizzazione della Roma-Ancona. Vogliamo avvicinare la capitale e potenziare il collegamento ferroviario diagonale est-ovest tra la direttrice adriatica e quella tirrenica". Così l’assessore regionale alle infrastrutture, Francesco Baldelli (foto), dopo la notizia dell’aggiudicazione, da parte di Rete ferroviaria italiana, della gara per la progettazione e l’esecuzione in appalto dei lavori agli impianti di trazione elettrica della tratta compresa tra Jesi e Falconara Marittima, nell’ambito del progetto di velocizzazione e raddoppio della linea Orte-Falconara. "Dopo la messa a terra di 600 milioni per il raddoppio del tratto tra Genga e Serra San Quirico e di 150 milioni per il raddoppio del collegamento della linea con la Civitanova-Albacina – sottolinea Baldelli –, un altro investimento di 9 milioni per la modernizzazione degli impianti di trazione elettrica tra Jesi e Falconara". "L’obiettivo di velocizzare la linea e ridurre i tempi sta prendendo forma con azioni e interventi concreti – aggiunge –. Una bella differenza con l’immobilismo delle amministrazioni regionali di centrosinistra: la giunta Acquaroli risponde con i fatti alle fake news del Pd. E presto buone notizie per il raddoppio fino a Fabriano".