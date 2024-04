Loreto, arriva la salvezza con largo anticipo

3

SAN SEVERINO MARCHE

ParzialiI: 26-24, 25-19, 25-20

NOVA VOLLEY : Carotti 4, Conocchioli, Areni 8, Zazzarini, Campana 7, Torregiani 23, Alessandrini 10, Vecchietti, Mangiaterra, Dignani (L), Forconi, Papa, Merillo (L2) Marchetti 5. All. Iurisci

SIOS SAN SEVERINO M.: Muscolini, Plesca 1, Petrocchi 2, Ferrara 1, Corradini 4, Marinozzi 11, Magnanini, Marzi (L), Rizzuto (L), Mosciatti, Paolucci 9, Palazzesi 2, Sorrenti 10. All. Pasquali

Arbitri: Varfaj e Nampli

Terzo 3-0 consecutivo per Loreto che taglia il traguardo della salvezza con quattro giornate di anticipo. Grandissima impresa della squadra di Iurisci poco accreditata a inizio stagione ma che, con la cultura del lavoro e la coesione del gruppo oltre che con la crescita tecnica e caratteriale, centra l’obiettivo stagionale con 13 loretani su 14 nel gruppo. Il derby contro San Severino vede la Nova Volley sempre davanti. Capitan Torregiani, 23 punti e il 63% in attacco è il top scorer del match. Meglio Loreto in attacco 48% di squadra contro 31% e in ricezione (61% contro 43%).