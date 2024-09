Loreto, il sindaco:: "Nuova pista ciclabile dal fiume verso il mare"

L’Amministrazione comunale di Loreto sta lavorando per la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile che, partendo da via Barca, si colleghi fino al mare costeggiando il Musone. È il sindaco Moreno Pieroni ad annunciare lo studio di fattibilità: "In questo modo ciclisti e pedoni non dovranno più transitare su via Manzoni, strada provinciale molto trafficata e rischiosa. La riqualificazione dell’area del fiume e dell’area rurale di Scossicci a cavallo tra il litorale e il centro urbano di Loreto è un nostro obiettivo".