Sbarca in centro Bamboo Bubble Tea, un negozio orientale di tè e infusi. Si trova in via del Gallo 1, sul lato di corso Garibaldi. I giovani lo conoscono già tutti, perché il bubble tea impazza tra gli adolescenti. Minorenni e infreddoliti, usciti da scuola si recano lì, nel negozietto del centro, per sorseggiare tè caldo (o freddo). "Si tratta di prodotti a base di tè verde o nero – spiega il titolare Zeng Xiangyu, originario di Shen Zhn (una città vicino Hong Kong) – La versione originale – evidenzia da dietro il bancone Monia Galdelli – è il milk tea (tè con latte). All’interno vengono messe polveri liofilizzate aromatizzate (taro, cocco, cioccolato, matcha). Alla base di tutti i milk tea, la panna non casearia", mentre per i frullati di frutta, vanno forte i sapori di litchi e cocomero. "Questo è uno dei vicoli più belli di Ancona – riprende Zeng – prima c’era un barbiere. Il nostro negozio esiste da 100 anni, tanto che conserviamo ancora, come forma di rispetto, un pennello da barba e dei rasoi che abbiamo trovato nel locale. Il 15 gennaio abbiamo iniziato quest’avventura e la clientela risponde bene". "Adoro il taro" – fa sapere Patrtick Reyes, italiano di origini filippine. "Così, abbiamo portato un po’ di Oriente, con prodotti tipici di Cina, Giappone, Corea e Filippine". Da mangiare, pancake e waffles per tutti.

ni.mor.