L’Osimana è in difficoltà. Sconfitta e rabbia dei tifosi

Altro passo indietro dell’Osimana, un solo punto nelle ultime due partite (settima sconfitta in trasferta su dieci uscite), e la tifoseria inizia a storcere il naso. La discreta e rumorosa rappresentanza di tifosi saliti al Dell’Immacolata hanno "congedato" la squadra a fine partita solo con un "meritiamo di più", mentre in precedenza non sono mancate contestazioni, seppur timide, rivolte alla dirigenza, invitandola a vendere e andarsene. Sui social le lamentele e il disappunto non mancano. Qualcuno scrive "sempre peggio", altri "così non va c’è da cambiare tutto" e poi che "il progetto è ufficialmente finito". In effetti è un’Osimana in difficoltà: fisica, nel gioco e non solo, che regge un tempo (il primo), a Montefano, come anche la settimana prima contro il Fabriano Cerreto, e che subisce gol alcuni evitabili e nei minuti che contano. Che si affida come sempre ai lanci lunghi creando occasioni con il contagocce: domenica nella ripresa solo due colpi di testa di Mafei e per giunta in pieno recupero salvati entrambi sulla linea. Con i playoff - l’obiettivo stagionale per il terzo anno di fila - che si mettono in salita. Ancor di più dopo la doppietta di Ferretti di domenica, un gol per tempo, che vanifica il guizzo di sinistro di Buonaventura, che fa esultare il Montefano.

Ed è una domenica amara anche per le altre due anconetane. L’ostacolo più duro lo aveva il Fabriano Cerreto che cade di misura in casa contro un K Sport Montecchio Gallo che centra all’Aghetoni la settima vittoria consecutiva con un guizzo di Torelli sul finire del primo tempo. Non riesce a mister Mariotti, un passato con l’Atletico (abita a Gallo, mentre lavora a Montecchio), lo scherzetto alla formazione che vede come direttore sportivo suo fratello.

Cadono ancora i Portuali Ancona, questa volta di misura, a Tolentino. Per i dorici non basta, dopo il doppio svantaggio, il gol di Girolomini per uscire almeno con un punto dal Della Vittoria. I dorici vengono puniti dalle reti di Lovotti e Peluso, entrambe nella ripresa.

E così Fabriano Cerreto e Portuali vedono allontanarsi la zona salvezza diretta viste le vittorie del Matelica e Montefano. In una domenica che conferma Maceratese e K Sport Montecchio Gallo protagoniste indiscusse dell’Eccellenza di quest’anno. Intanto nel prossimo turno al Del Conero ci sarà il derby tra Portuali e Osimana, mentre il Fabriano Cerreto scenderà a Chiesanuova (che domenica ha visto la partita rinviata per nebbia quando era in vantaggio a Urbino 0-1).