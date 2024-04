Ma il sindaco non ci sta:: "Polemica che mi sorprende"

"Sono stupito del tono polemico usato dall’Anpi di Senigallia negli ultimi giorni, in realtà avevo incontrato i vertici dell’associazione già alcune settimane fa". Risponde così il sindaco Massimo Olivetti alle parole del presidente Leonardo Giacomini che già nei giorni scorsi aveva accusato la Giunta di non aver istituito un comitato per le celebrazioni del 25 aprile, come richiesto dell’associazione partigiani, e soprattutto di aver disertato un incontro, programmato per il 12 aprile, "per i soliti motivi: sopraggiunti impegni istituzionali". Critiche rincarate oggi al Carlino. "Il 12 aprile ho avuto un impegno improrogabile fuori città – continua Olivetti – Il tono polemico mi sorprende visto che come ogni anno l’amministrazione organizzerà il 25 aprile secondo il programma consolidato".

Programma che prevede per il Comune le seguenti iniziative. Alle 9 di domani il sindaco deporrà i fiori sui monumenti dedicati ad Aldo Cameranesi a San Silvestro, Anna Frank in via Capanna, a Salvo D’Acquisto in via Verdi e ai Caduti di Cefalonia in via Dogana Vecchia. Alle 10.30 ci sarà alla chiesa dei Cancelli una messa celebrata dal Monsignor Giuseppe Orlandoni. A seguire una deposizione di una corona d’alloro al Sacrario ai caduti di piazza Garibaldi, successivamente alla lapide ai caduti di piazza Roma, sotto il Municipio, con "piccolo concerto" della banda cittadina e letture di poesie di Fiorina Piergigli.

Nel manifesto diffuso dall’amministrazione comunale, curiosamente non si citano mai né la parola antifascismo, né quella Liberazione, tantomeno quella Resistenza, e anche questo aspetto è stato sottolineato dall’Anpi. L’associazione, che come ribadito al "Carlino" sarà comunque presente in mattinata, festeggerà al pomeriggio al Foro Annonario, dalle 16 alle 20, "per celebrare tutte e tutti assieme la Liberazione e la Resistenza. Viva l’Italia antifascista e libera" come si legge nel manifesto.

Già oggi Anpi organizzerà una passeggiata antifascista con letture e deposizione di corone ma gli eventi continueranno fino al 29 aprile quando Gianfranco Pasquino, professore emerito di scienza politica, terrà una conferenza sul tema "Democrazia lacerata? Tra premierato e autonomia differenziata". Domani, invece, al Foro Annonario, diversi gruppi musicali si alterneranno sul palco, spaziando tra generi diversi: ci saranno i Monday Cigarette, gli Arbitri Elegantiae, longeva band senigalliese, i Port Royal Chant, i Sselacapò.

