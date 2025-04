Malore, è morto l’ex sindaco Mirco Soprani

E’ un lutto profondo e improvviso quello che ha stordito la città della fisarmonica ieri mattina. E’ scomparso Mirco Soprani, 65 anni, ex sindaco, stroncato da un infarto mentre si trovava nella sua casa di Recanati. Con lui la moglie Catia, sconvolta. Vani i soccorsi. Assessore per quattro anni e poi vicesindaco per altri cinque della Giunta Marotta, nel 2006 l’elezione a sindaco bissata nel 2011, governando ininterrottamente fino al 21 giugno 2016 quando si ripresentò a sostegno del candidato della sua Solidarietà popolare ottenendo una ulteriore pioggia di consensi come consigliere comunale. Nel 2021 le dimissioni dallo scranno di consigliere per cedere il posto ai giovani nel rispetto del principio di rotazione del movimento: 21 anni di politica attiva vissuti senza risparmio, rimanendo comunque sempre a disposizione, attento alle vicende cittadine e pronto a tendere la mano.

Proprio Solidarietà popolare è tra i tantissimi ad aver lasciato un messaggio di cordoglio: "Siamo sconvolti. Se ne va un pezzo di noi, un pezzo della nostra storia. Mirco non è stato solo un grande sindaco, Mirco era una persona di grande umanità e sensibilità, un uomo generoso e appassionato. Ha vissuto la sua vita e l’impegno politico dando tutto se stesso e ci lascia un grande esempio e una importante eredità. Appena una settimana fa ci siamo ritrovati insieme per festeggiare i nostri 30 anni ed era felice e orgoglioso. Mirco, sarai sempre nei nostri pensieri e nei nostri cuori. Non ti dimenticheremo".

Il sindaco Roberto Ascani ha detto: "Non riesco a trovare le parole amico mio. Forse arriveranno domani quando avrò il privilegio di ringraziarti pubblicamente a nome della città e per quello che hai rappresentato ai miei occhi". Il suo genuino attaccamento, la spontanea empatia, la conoscenza e la viscerale passione per la città espressa già nella professione di cronista ne avevano reso naturale l’ingresso in politica a metà degli anni Novanta con il gruppo Solpop lasciando l’impiego quasi ventennale come redattore della rivista "Strumenti&Musica" che l’aveva avvicinato e reso ancor più orgoglioso di promuovere il mondo della fisarmonica.

Un cerchio che poi si è chiuso rivestendo negli scorsi due anni, ultimo impegno pubblico, la carica di presidente dell’Amma, l’associazione che raggruppa i produttori dello strumento. Soprani aveva subito una delicata operazione al cuore alla fine del 2023. Messaggi di cordoglio sono arrivati a centinaia. La camera ardente è allestita nella casa del commiato "Alba Nova" delle onoranze Virgini da oggi alle 11. Il funerale è organizzato per domani alle 15 nella chiesa Collegiata.

Silvia Santini