Malore, gravissimo uno dei rimorchiatori

Un uomo di 64 anni, che lavora per i rimorchiatori del porto di Ancona, è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Torrette dopo essere stato colpito da un malore ieri pomeriggio nella zona del porto antico.

Il 64enne, M.M., si trovava in compagnia della moglie quando si è sentito male. E’ subito scattata la richiesta di soccorso al 118. E’ intervenuto un equipaggio della Croce Rossa e dell’automedica del 118. I sanitari hanno praticato un massaggio cardiaco per quaranta minuti, fondamentale per tenere in vita il 64enne che è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale di Torrette.