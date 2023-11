Malore in casa, muore a 59 anni in ospedale

Tragedia in città, un 59enne è stato trovato in fin di vita nella sua abitazione ed è deceduto poche ore dopo in ospedale dov’era stato trasferito d’urgenza. Sono stati i familiari ad allertare i soccorsi, preoccupati che, da alcuni giorni l’uomo non rispondeva più al telefono. Al loro arrivo era già in terra.

I medici del 118, arrivati tempestivamente hanno prestato i primi soccorsi sul posto prima di trasferirlo a sirene spiegate al Principe di Piemonte dov’è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Secondo quanto emerso, l’uomo aveva un’emorragia celebrale in corso che purtroppo non operabile, non si è mai arrestata aggravando di ora in ora le condizioni del 59enne fino a portarlo alla morte. Sul posto, al momento dell’accaduto sono arrivati anche i carabinieri che hanno provveduto ad inviare gli atti alla Procura. Sul corpo dell’uomo è stata disposta l’autopsia per oggi l’autopsia per chiarire le cause del decesso. La salma resta sotto sequestro.

Le indagini non hanno segnalato ecchimosi o segni che farebbero pensare che la causa del decesso possa essere ricondotta ad un episodio violento. Il 59enne era conosciuto come una persona discreta e tranquilla. Dopo l’esame autoptico la salma sarà messa a disposizione dei familiari e potrà essere fissata la data del funerale.