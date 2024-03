Malore in macchina: addio a Piero Miraglia

Sale in auto per andare a cantare, ma mentre si accinge ad accenderla sopraggiunge un malore che non gli lascia scampo. Inutile ogni tentativo di soccorso per Piero Miraglia, originario di Trieste (Isola D’Istria) ma da tanti anni a Monsano.

E’ morto così, improvvisamente, a 82 anni, lasciando nel dolore tutti coloro che lo conoscevano ed appezzavano. Miraglia oltrechè appassionato corista (era un basso) era un artista e lavorava la ceramica.

Lunedì attorno alle 19 stava venendo a cantare alle prove della corale Santa Lucia per l’evento alla chiesa di San Marco del 14 aprile quando un malore lo ha colto proprio sotto casa, nella zona della chiesa degli Aroli. Lascia nel dolore la moglie Nevia Vizintin.

"Piero era una persona speciale e generosa" sottolineano commossi dalla corale Santa Lucia. La salma si trova nella sala del commiato Ciccoli e Brunori In Via Don Battistoni a Jesi sarà disponibile alle visite da stamattina. I funerali si svolgeranno venerdì alle 10 alla chiesa San Pietro Apostolo di Monsano.

sa. fe.