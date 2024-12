Malviventi in azione: tre colpi messi a segno

Ancora ladri scatenati in Vallesina. Sabato pomeriggio almeno tre i colpi messi a segno tra Jesi e la Vallesina. Un furto è stato registrato ad Angeli di Rosora, un altro a San Paolo di Jesi. E la sera precedente a Jesi alla Smia, zona già battuta a fine novembre: era il 27 novembre quando il figlio di una dei proprietari derubati ha persino inseguito i ladri in strada fino a perderli di vita. Ad Angeli i malviventi sono entrati al primo piano ma sono stati disturbati dal rientro dei proprietari che di fatto li hanno messi in fuga. Tuttavia sono riusciti ad asportare solo un anello del valore di 200 euro.

Nel tardo pomeriggio di venerdì la sgradita sorpresa alla Smia dove sono state forzate le finestre al piano terra di una palazzina. I proprietari erano appena usciti e al loro rientro appena un paio d’ore dopo hanno trovato tutto a soqquadro. Magro il bottino fatto di pochi gioielli e un po’ di denaro. Mercoledì scorso i malviventi hanno visitato in via de Gasperi due appartamenti stesso condominio ma non sono riusciti ad asportare nulla. Le indagini dei carabinieri sono in corso e in azione ci sarebbero diverse bande.