Marco Bocci "testimonial" della città

La storia Instagram di Marco Bocci diventa uno spot per la spiaggia di velluto. L’attore, nel suo giorni di riposo dalle riprese di ‘Alex Bravo, poliziotto a modo suo’, ha voluto ricostruire attraverso una nota app ha riassunto la sua giornata in un video. Il treno, ma anche la stanza d’hotel, l’ascensore, la palestra e un pranzo in terrazza con vista Rotonda a Mare, a concludere, una fornarina d’asporto. Le riprese termineranno a giugno e l’attore resterà in città dove sembra essersi ambientato. C’è chi lo ha visto passeggiare lungo corso 2 Giugno con un cane al guinzaglio, chi lo ha riconosciuto, nonostante il cappello da pescatore nero, mentre assisteva a uno spettacolo teatrale alla Fenice: durante questo soggiorno senigalliese, Bocci sembra voler viversi a pieno al spiaggia di velluto, anche se la gran parte delle sue giornate si svolgono sul set.

Sveglia presto e direzione verso Palazzetto Baviera che per qualche mese sarà la sede del Commissariato della fiction. Le scene sono state girate al momento sia nel Commissariato che in un’abitazione privata a poca distanza dal centro storico, ma a sorpresa, anche durante la sfilata dei carri allegorici del 12 febbraio scorso. Mancano ancora la Rotonda a Mare e il Foro Annonario e naturalmente la spiaggia di velluto, ma Senigallia non è l’unica città marchigiana che apparirà nella fiction, altre scene saranno girate tra Numana e Sirolo. Una presenza che non passa inosservata quella di Bocci, che non si sottrae a selfie e autografi dei fortunati che sono riusciti ad incontrarlo.

In città non è passata inosservata nemmeno la moglie, l’attrice Laura Chiatti che lo ha raggiunto per festeggiare San Valentino. Top secret la trama della fiction, un poliziesco che andrà in onda sulle Reti Mediaset in autunno. Una prima serie a cui ne potrebbe seguire un’altra, com’era stato per ‘Squadra Antimafia’, ma prima bisognerà vedere il gradimento del pubblico. Intanto il gradimento per la spiaggia di velluto c’è stato attraverso la sua storia, pubblicata sul suo profilo Instagram dove l’attore vanta 962mila followers. Prima di lui, dalla terrazza dell’hotel vista Rotonda, a postare una foto era stato Fiorello, che aveva postato sul suo profilo una foto della Rotonda con scritto ‘La famosa Rotonda sul Mare, proprio quella di Fred Buongusto. Senigallia’. In ogni foto di Bocci appare hashtag dayoff, ma l’immagine della Rotonda sullo sfondo resta inconfondibile.