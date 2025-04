Marco Giuliodori: "Poker all'Ancona e salvezza aritmetica per i biancoverdi"

E’ un Marco Giuliodori raggiante quello che si presenta in sala stampa dopo il poker rifilato all’Ancona: "Mi aspettavo una bella reazione dopo la prestazione di Avezzano, avevamo creato tantissimo ma raccolto poco". Forse nemmeno lui si sarebbe aspettato di vincere con un punteggio così largo: "Non mi sarei aspettato di impormi con un punteggio così largo, ma siamo stati bravi sotto tutti i punti di vista, abbiamo approfittato degli errori dell’Ancona in modo efficace".

Una vittoria che è valsa l’aritmetica salvezza: "Era importante chiudere i giochi oggi, l’obiettivo era quello di rimanere in categoria e ci siamo riusciti con una giornata di anticipo. La squadra ha sempre giocato bene, se abbiamo creato tante occasioni vuol dire che la squadra era ben messa in campo: questo è stato un campionato difficilissimo, con giocatori di categoria superiore e questo da ancora più risalto ai nostri risultati".

Un’annata più che positiva per i biancoverdi, che hanno superato le difficoltà iniziali con una serie di prestazioni convincenti: "Abbiamo sempre portato avanti il nostro stile di gioco e l’identità, nonostante le difficoltà iniziali ci siamo subito ricompattati venendo fuori alla grande. Futuro? Ci penseremo più avanti, ora voglio pensare a chiudere l’anno in bellezza, per il resto ne parleremo a bocce ferme".

Gianmarco Minossi