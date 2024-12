"Maschio caucasico irrisolto", la comicità di Ornano alle Muse

Dal successo ottenuto in televisione con ‘Zelig’ ai palcoscenici dei maggiori teatri italiani. E’ il percorso fatto da Antonio Ornano, che questa sera (ore 21) al Teatro delle Muse di Ancona porterà il suo nuovo spettacolo ‘Maschio caucasico irrisolto’.

Il protagonista di questo irrefrenabile flusso di coscienza è un uomo che, scrive il comico, ‘affronta la vita con una morale approssimativa, scarsa autostima ed una notevole dose di cinismo.

Ad una certa età capita di tirare le somme, fare bilanci e magari scoprire di aver trascorso gran parte della propria vita proiettati in avanti e frantumati in tanti pezzi, ciascuno dei quali funzionale a salvarsi le piume. Forse è solo per guadagnarsi il desiderio di essere visto e possibilmente amato, da chi gli sta attorno e da quel pubblico che insegue disperatamente per farlo ridere, perché come dice lui stesso, rubando la battuta di un vecchio film, in quel momento si sente speciale’. ‘Forse – prosegue Ornano - è giunto il momento di chiedere l’aiuto di uno psicologo da cui si è sempre rifiutato di andare, non tanto per scetticismo quanto perché da genovese l’idea di sganciare 80 euro all’ora ad un tipo che ascolta in silenzio le proprie seghe mentali gli prende un po’ male, d’altronde se Woody Allen fosse stato ligure ci saremmo persi più della metà dei suoi capolavori. E allora capita di sentirsi dire da uno bravo: ‘Lei è un maschio caucasico irrisolto, uno di noi insomma, che finalmente attraversa una fase trasformativa, si sfoghi’. E così capita di scrivere e risalire sul palco’. Biglietti da platea 35 a 25 euro.