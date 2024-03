Maxi controlli, 100 chili di frutta al macero

Alto impatto, oltre 70 uomini e donne della polizia nei punti nevralgici della città ed elicottero del reparto volo di Pescara su Ancona: capoluogo al setaccio. Controllati diversi negozi, dal centro al Piano. In un locale etnico, in zona stazione, è stata rilevata la presenza di un lavoratore irregolare, per cui i poliziotti hanno trasmesso la segnalazione all’Itl di Ancona. Sanzionato anche un supermarket del Piano poiché sono state riscontrate scarse condizioni di igiene e di conservazione degli aliment. Sul posto, è stata richiesta l’assistenza del personale dell’Ast, ufficio igiene ed alimenti. Le irregolarità riguardavano la conservazione degli alimenti: circa 100 chili di frutta e verdura sono stati destinati alla distruzione. Il supermarket è stato infine oggetto di una sanzione amministrativa di 2mila euro per mancato rispetto del manuale Haccp. Droga, quattro le persone denunciate: ruolo fondamentale quello dei cani. Sono stati scovati due italiani di 33 e 25 anni con 5.35 grammi di hashish. Il fumo era tenuto in un contenitore avvolto con della carta da forno. Guai anche per un 23enne somalo che alla vista dei poliziotti provava a disfarsi di una sigaretta: in realtà, era stupefacente. Con lui, aveva circa 2 grammi di hashish nei pantaloni. E poi un iracheno di 21 anni, con 1.70 grammi di hashish occultato in un pacchetto di sigarette. Ancora quattro le irregolarità su strada per conducenti sorpresi con un tasso alcolemico superiore al consentito. Per i quattro, di età compresa fra i 22 e i 45 anni, è stato disposto il sequestro amministrativo dei rispettivi veicoli. Tre gli ubriachi molesti sanzionati dagli agenti: un italiano di 40 anni e un rumeno di 52, entrambi già noti, fermati mentre infastidivano i passanti. E infine una moldava di 46 anni che stava scatenando un parapiglia in strada. Sei gli ordini a lasciare il territorio nazionale a carico di soggetti irregolari. Il questore dorico, Cesare Capocasa (che ha disposto i controlli col prefetto Ordine), ha colpito tre eritrei di 42, 45 e 37 anni, un egiziano di 23, un tunisino di 27. Altri due tunisini di 30 e 28 anni denunciati perché sprovvisti di un valido documento attestante la loro regolare permanenza sul territorio.