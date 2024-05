Messi in fuga dai cani. Ladri scappano nei campi

Tentato colpo in un’abitazione di Sant’Angelo dove ignoti hanno cercato d’introdursi nella notte tra sabato e domenica passando attraverso il campo agricolo di pertinenza. Erano circa le 22 quando i cani della famiglia che risiede nella casa di campagna hanno iniziato ad abbaiare insistentemente, attirando l’attenzione dei residenti che, prima hanno acceso le luci e poi sono usciti per vedere se ci fosse qualcuno. Hanno visto due persone vestite di nero scappare verso il campo e poi confondersi nel buio. La frazione di Sant’Angelo è stata più volte presa di mira dai malviventi: durante l’ultima ondata di furti che aveva interessato la spiaggia di velluto ed il suo hinterland. I controlli sul territorio messi in atto dalle forze dell’ordine per arginare il fenomeno dei furti in abitazione proseguono: i posti di blocco hanno individuato più volrte arnesi da scasso nelle auto sottoposte a controllo nei posti di blocco. Controlli che saranno intensificati durante i grandi eventi, il primo, il 30° raduno della Harley Davidson è in programma dal 6 al 9 giugno.