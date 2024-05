"Metropolitana di superficie Ancona-Osimo"

La realizzazione di una metropolitana di superficie che colleghi Osimo ad Ancona è una delle richieste messe per iscritto nel Manifesto per il rilancio economico della città di Osimo e del territorio dell’Alta Valmusone. Sono state presentate ieri al Caffè della piazza, all’incontro organizzato da Confcommercio Marche Centrali con i tre candidati a sindaco, Sandro Antonelli (coalizione civica, poi FI e Lega senza simbolo), Michela Glorio (centrosinistra) e Francesco Pirani (Liste civiche storiche e FdI). Per Confcommercio, servono servizi efficienti, come la messa in funzione h24 o a chiamata dell’impianto di risalita, la cui manutenzione decennale quest’anno ammonta a un milione, novità emersa proprio in sede di confronto, e la creazione di un centro commerciale naturale. Confcommercio è riuscita a ottenere dalla Regione la proroga per presentare progetti integrati al 15 luglio, con un contributo a fondo perduto pari al 70 per cento fino a un massimo di 150mila euro per progetti di arredo urbano. Altro punto caldo la viabilità e i collegamenti, spesso difficoltosi nell’asse Ancona-Macerata, motivo per cui è emersa la richiesta da parte del commerciante di Padiglione, Rossano Stura, di realizzare la metropolitana leggera. La delegazione vorrebbe essere maggiormente coinvolta nell’organizzazione per creare una sinergia di idee per gli eventi. In sintesi Antonelli ha detto: "Per quanto riguarda la viabilità, prima occorre elaborare il piano urbano del traffico per disegnare la variante. Nel Puc appena approvato c’è un tratteggio ma la variante presenta diverse difficoltà tecniche, tra cui la finanziabilità. Osimo oggi non ha una vera identità turistica e culturale, c’è da fare molto, anche per il commercio, con incentivi alle nuove attività". Glorio ha affermato: "In questi anni sono stati erogati fondi pari a 700mila euro con bandi comunali (sia per il Covid che per l’aumento dell’energia). Abbiamo investito tanto in turismo e cultura, facendo convenzioni con i Comuni di Camerano, Offagna e Fermo, rimettendo a nuovo l’area archeologica di Montetorio, creando chilometri di piste ciclabili. Dal 2016 al 2021 abbiamo portato cinque grandi mostre, che da sole hanno contato 92mila visitatori. Per quanto riguarda la viabilità, parte della variante a nord è stata fatta, dopo lo studio con l’Univpm abbiamo pensato a bretelle interquartieri per sgravare via Marco Polo". Pirani ha detto: "Dare contributi non basta, prima occorre fermare la moria di attività. Ottimo il bando, la mia idea era già quella di creare un centro commerciale a cielo aperto. Impianto di risalita e maxi parcheggio sempre attivi e a costo zero. La variante a sud è l’unica possibile, ci sono otto milioni di euro a disposizione della Regione per realizzare il resto. Per quanto riguarda il turismo, è nostra l’idea dell’albergo diffuso e qui il turista va trattenuto".