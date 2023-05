Minorenne violentata Le dà un passaggio in auto e poi approfitta di lei: condannato un 67enne

Prima l’aveva avvicinata alla fermata del bus insieme ad una amica, poi era riuscito a farsi dare il cellulare con il quale le aveva dato appuntamenti che via via sarebbero diventati sempre più spinti. In auto, tra Ancona e Torrette, un uomo di 67 anni avrebbe approfittato di una 17enne arrivando a toccarla e baciarla plagiandola fino al punto di ricevere da lei anche delle prestazioni sessuali. La minore non avrebbe realizzato subito la trappola dove era finita e solo dopo aver preso coscienza che quegli atteggiamenti erano sbagliati è scoppiata a piangere a casa, davanti alla sua famiglia che l’ha poi convinta ad andare dritta alla polizia per denunciare tutto. Con l’accusa di violenza sessuale su una minorenne l’uomo ieri è stato condannato dal gup Alberto Pallucchini ad otto mesi di reclusione, pena sospesa, e al pagamento di 5mila euro a favore della minore che si è costituita parte civile con l’avvocato Ennio Tomassoni. L’imputato è originario di Osimo, la vittima abita in città ma è di nazionalità straniera. I fatti sono relativi all’estate del 2021. Era pomeriggio quando il 67enne, passando in auto per il Piano, aveva visto la 17enne vicino alla fermata del bus. Si era avvicinato e poi si era offerto di dare un passaggio alla ragazzina e alla sua amica. Durante il tragitto era nata una amicizia tra i due fino al punto di scambiarsi i numeri di cellulare. L’uomo l’avrebbe convinta a rivedersi, sempre in auto, dove poi si sarebbero verificati ben tre episodi di violenza: due ad Ancona e uno al parco pubblico di Torrette. In una occasione, stando alle accuse, lui l’avrebbe baciata, in un’altra le avrebbe toccato i seni e nella terza si sarebbe fatto toccare da lei lanciandole poi 20 euro. La minore avrebbe registrato una conversazione che avrebbe incastrato l’uomo facendolo finire in tribunale dopo la denuncia. Il 67enne ha respinto tutte le accuse.

ma. ver.