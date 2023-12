"Vado a casa, ho mal di testa": addio alla prof Roberta Evangelista uccisa da un malore

Ancona, 1 dicembre 2023 – Addio alla professoressa Roberta Evangelista: trovata morta in casa la docente di educazione fisica del Margherita Hack. L’amatissima insegnante di ginnastica insegnava alle Donatello di via Michelangelo Buonarroti. Sotto choc l’intera comunità scolastica e i suoi ex studenti: aveva 57 anni. Attivissima nel mondo dello sport anconetano, Roberta Evangelista era una tra le più amate prof delle Donatello. Secondo indiscrezioni, due giorni fa, di ritorno dai colloqui con i genitori, la donna avrebbe accusato un forte mal di testa. Poi, sarebbe andata a casa, nella sua abitazione di Camerano, dove viveva con il suo gatto.

La tragica scoperta stamattina, intorno alle 8.30. I colleghi delle Donatello non l’hanno vista arrivare e invece lei sarebbe stata in servizio. Sempre puntualissima e sorridente, viveva per i suoi alunni. Gli altri prof avrebbero iniziato a chiamarla, ma il telefono squillava a vuoto, così come Whatsapp. Immediata la chiamata al 112. A Camerano, in una manciata di minuti, sono arrivati i militi del 118. Avrebbero iniziato a suonare, ma da dentro non rispondeva nessuno. Poi, la scoperta: Roberta era distesa a terra. Un malore forse prima di andare a letto o appena sveglia.

La ricorda bene, Maria Alessandra Bertini, attuale preside del Savoia Benincasa, che però ha diretto le Donatello dal 2019 al 2021: "Roberta era una persona straordinaria, una ragazza piena di vitalità, entusiasmo e voglia di vivere. Amava il proprio lavoro e gli studenti, a cui dava l’anima in ogni circostanza". Ultimamente, collaborava con l’Ura, l’unione Rugbistica Anconitana e con i Dolphins. Ernesto Cimino, dell’Ura, stenta ancora a crederci: "Dava a tutti la possibilità di avvicinarci a qualsiasi sport, mi dispiace davvero".