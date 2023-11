Colpito da un malore mentre sta riposando dopo il lavoro: Luca Gatto morto a soli 48 anni

Un malore si è purtroppo rivelato fatale per Luca Gatto, operaio 48enne originario di Osimo, ma da tanti anni residente a Porto Recanati dove era molto conosciuto. Come al solito, ieri mattina era andato a lavoro nella fabbrica Somacis di Cerretano e verso le 14 era rientrato nella sua abitazione, a Montarice. A quel punto si è steso sul letto per dormire, fino a quando si è sentito male. Intorno alle 16 è stata la moglie Sabrina a lanciare l’allarme. Sul posto l’ambulanza della Croce Gialla, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Grande appassionato di calcio, tifosissimo della Juventus e soprattutto ultras dell’Osimana. In tanti lo conoscevano per via del suo carattere sempre allegro ed esuberante. La salma è stata portata all’obitorio di Civitanova, dove verrà eseguito l’accertamento autoptico. Gatto lascia anche l’amato figlio Alessio.