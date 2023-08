"Multipiano all'ex Iat di Senigallia, una scelta sbagliata"

Diritti al Futuro ‘rivendica’ il progetto che prevede la realizzazione di un parcheggio multipiano al posto del’ex Iat di piazzale Morandi, un’area in degrado per cui da anni si cerca una soluzione: "Potremmo essere tutti sollevati dall’attivismo tanto strombazzato; finalmente la giunta Olivetti batte un colpo: parcheggi in pasto a chi vuole sostare con l’auto in un punto vicino alla spiaggia e al centro e, assieme, riqualificazione di un’area in degrado e di un pezzo pregiato del nostro lungomare – scrive Diritti al Futuro -. Olivetti ovviamente non dice che l’idea e il progetto del sottopasso è vecchio di anni! Viene dal Pinqua, progettato dagli uffici comunali, ora con i soldi del Pnrr speriamo che dalle idee si passi alla realizzazione. Questo andrebbe detto. La scelta di trasformare in un parcheggio multipiano l’ex Iat è miope, priva di visione strategica e in contrasto sia con lo sviluppo della mobilità sostenibile che con le azioni di superamento delle barriere visive e infrastrutturali che tagliano la città da nord e sud. Una scelta che ha soggezione degli albergatori". Un parcheggio multipiano a servizio del centro storico, ma nella zona della città opposta a quella dell’ex Iat, è stato realizzato in via Cellini, a poca distanza dall’ospedale.