"Nessuna area per l’elisoccorso durante la notte"

La piazzola di atterraggio dell’elicottero è occupata Luna Park e non esistono altre aree abilitate all’atterraggio notturno. Problemi che il consigliere comunale del Pd Andrea Montefiori ha sottolineato in un’interrogazione presentata al sindaco. "In assenza dell’elicottero il trasporto verso Genova avviene su strada con ambulanza, con aumento dei tempi di trasferimento. Vorrei sapere se prima di autorizzare l’occupazione della piazzola da parte degli spettacoli viaggianti, non sia stata definita la possibilità dell’utilizzo del Montagna nelle ore notturne. Va ancora reso operativo l’elisoccorso con base a Luni che, secondo le dichiarazioni di Regione Liguria, avrebbe dovuto essere disponibile da inizio anno. Infine, data la vicinanza, si chiede la stipula di una convenzione con l’Opa di Massa in caso di difficoltà logistiche nel tragitto Spezia -Genova, privilegiando le emergenze cliniche e la vita delle persone".