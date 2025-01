"Non modificate. Viale della Vittoria"

"Il Viale della Vittoria non si tocca". Così la coordinatrice di Fratelli d’Italia Jesi Milva Magnani. "Immaginano – in riferimento alla maggioranza – una via per passeggiate e spazi di gioco per bambini", ma per lei "il Viale è un’arteria principale per il traffico cittadino" e "il loro progetto provocherebbe un caos immaginabile".

Prosegue: "Le zone per far giocare i bambini ci sono già, sono adibiti i parchi e le zone verdi, basterebbe solo fare manutenzione ed attrezzarli con dei giochi, circostanze che purtroppo non vengono attuate – sostiene –. Per le passeggiate è stato già tanto investito per questa finalità per il Corso, dove ci sono ben sette piazze fino al Duomo, dove passeggiare incontrarsi e non necessita il Viale per questo".

La critica è sull’intera gestione del piano traffico: "Circolare a Jesi diventa sempre più difficile e pericoloso, ci troviamo improvvise inversioni degli stop, senza segnaletica efficiente, in via Marconi vogliono mettere il senso unico solo per uscita Jesi, con ulteriori disagi per chi abita in zona, non sono bastati quelli del ponte San Carlo, questo porterà un aggravamento sulla via Verziere già oggi troppo trafficata".