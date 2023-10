"Nulla", il libro di Uncini per raccontare un viaggio

Presentato ieri al teatro Il Piccolo il libro ‘Nulla’ di Remo Uncini. A dialogare con l’autore il vescovo Gerardo Rocconi, don Giuliano Fiorentini, parroco di San Giuseppe, l’avvocato Antonio Mastri, il rettore del santuario delle Grazie padre Adrian Timaru, lo storico Agostino Amedoro e Beatrice Testadiferro, direttrice di Voce della Vallesina. "È un viaggio – spiega l’autore -. Non da solo, ma insieme a chi è salito sulla macchina che corre. Non sappiamo mai dove si fermi, quali tappe lungo il percorso effettui, chi incontri sul suo cammino. È il viaggio tra due che neanche si conoscono. Ci incontriamo per caso, ma entrambi dobbiamo superare il deserto dove è lì che abbiamo l’appuntamento con il nulla. Ho voluto immedesimarmi in questo viaggio, che continua nella vita, cercando sponde cui appoggiarmi, a volte non trovandole, ma le cerco nell’altro che incontro domandandomi sempre come raggiungerlo. L’incontro con il nulla è l’incontro con Dio. Avviene in tempi e modi che sono diversi dai miei, è nel dubbio; la fede scava nella coscienza, mette a dura prova il mio Spirito che vuole il rapporto con l’altro, perché è il luogo dove può nascere l’amore".