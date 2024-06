Numana, scatta la Ztl: più sicurezza per i pedoni

Migliaia di turisti stanno per riversarsi in riviera del Conero che punta sempre sulla sicurezza per gestire i flussi viari e al turismo green con vari progetti partiti in tal senso. A Numana sono appena tornati attivi i varchi elettronici. Tre le ztl: la A che va dall’ingresso di via Flaminia a piazza del Santuario in centro, la M tutta via Litoranea a Marcelli e la B da via Roma in poi. Oggi, sabato 8 e domenica 9. zona A traffico limitato dalle 20 alle 6 e isola pedonale dalle 21 alle 23.30. Per le zone A e M dal 15 di questo mese al primo settembre si parte con gli stessi orari di limitazione tutti i giorni compresi i festivi. Per la B unica differenza è che dal primo luglio la ztl varrà tutto il giorno, come comunicato dalla Polizia locale.

E’ tutto segnalato, anche l’ingresso al centro di Numana e a quello di Marcelli, tanto che i residenti sono abituati a farci i conti e i turisti si dovranno adeguare a rispondere ai semaforini verdi e rossi.

Nella vicina Sirolo invece è partito ieri il servizio di collegamento alle spiagge con autobus per sirolesi e turisti. Resta in vigore poi fino al 31 ottobre l’ordinanza per il contrasto all’abusivismo commerciale. Per la prima volta il servizio è gratuito (come a Numana dal 15 di questo mese al 29 settembre), perché finanziato anche con l’aumento di 10 centesimi del costo orario del parcheggio. Le strutture ricettive potranno fruire del servizio dedicato a chiamata, a pagamento. La novità servirà anche a limitare il transito dei veicoli in via Saletto e via Bosco, strade molto strette e con elevata pendenza. Dopo la creazione della ciclopedonale di via Ancarano, Monte Colombo e Capo d’Acqua poi è stato appena inaugurato il primo tratto della ciclopedonale Maratta-centro-Coppo che, seguendo via La Forma, collegherà le frazioni al centro. Sono stati installati 22 nuovi pali di illuminazione a led nei 520 metri per 2,50 di percorso verde che adesso permette a tutti i sirolesi della zona Maratta di raggiungere in sicurezza il centro di Sirolo e di attirare i turisti alla ricerca del turismo ecosostenibile di qualità. La ciclopedonale è stata realizzata grazie al bando regionale da 100mila euro vinto dal Comune di Sirolo e allo stanziamento comunale di 143mila euro.

Silvia Santini