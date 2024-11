Numero per le emergenze. Stop al servizio dell’Arpam

C’era una volta il numero verde dell’Arpam per segnalare le emergenze ambientali. C’era perché dal 31 ottobre scorso l’800936695 non è più attivo per la gestione delle emergenze. Il numero veniva utilizzato soprattutto dai cittadini. A chi chiama ora si attacca una segreteria telefonica che avvisa l’utenza dell’interruzione del numero. Ad accorgersi sono stati i comitati ambientalisti di Falconara, alle prese con fenomeni odorigeni, che hanno poi sparso la voce rimanendo sorpresi e contrariati di questa soppressione perché le Marche le emergenze ambientali negli ultimi periodi le hanno avute e anche diverse. La stessa voce registrata, che risponde al numero verde, informa però che le segnalazioni urgenti possono essere fatte ancora, ma alle autorità competenti come Comune, carabinieri, forze di polizia, guardia costiera, capitaneria di porto, vigili del fuoco. Saranno loro che provvederanno ad attivare i servizi di pronta disponibilità dell’Arpam attraverso un canale appositamente dedicato.

La chiusura del numero verde non significa che non verranno raccolte le segnalazioni ma si faranno sui numeri di emergenza ufficiali come può essere lo stesso 112. A motivare la scelta di disattivare il numero verde è il direttore amministrativo dell’Arpam. "Quel numero era per un servizio di pronta disponibilità – spiega Marco Passarelli – e succedeva che ci muovevamo anche per cinquanta chilometri senza poi trovare nulla. Le segnalazioni infatti erano anonime e il personale non faceva altro che correre su e giù per cose inutili. In questo modo se c’è una urgenza vera sarà prima verificata dalle forze dell’ordine, dai vigili del fuoco e dalla protezione civile che ci attiverà per casi veri e senza perdite di tempo. Sul sito abbiamo pubblicizzato un nuovo servizio che si chiama ’Cosa fare se’, che l’utente può usare, per trovare soluzioni a problemi in cui può incorrere".

E’ una guida sui comportamenti da adottare in caso di segnalazioni di emergenze ambientali. Gli uffici hanno un orario in cui rispondono, dal lunedì al venerdi. "Il numero verde non lo sopprimiamo – annuncia Passarelli – sarà dedicato a questa altra tipologia di servizio, quello di cosa fare se. Sarà per l’utenza che non accede al sito ma preferisce il telefono. Sarà attivato per questo a breve". Intanto a Falconara non sono più attive le centraline di Odornet, entrate in funzione nel 2021, che servivano a monitorare la qualità dell’aria. Non sono più nella disponibilità dell’Arpam.