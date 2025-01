Nuovo studentato in via Senigallia

Per gli studenti universitari di

Ancona nuovi posti letto in arrivo nel quartiere Piano. La giunta comunale ha approvato l’accordo di collaborazione da sottoscrivere con Erdis per la realizzazione di una nuova struttura ricettiva che garantirà 20 posti in più per gli studenti universitari borsisti Erdis (Ente regionale diritto allo studio) negli immobili di via Senigallia 16 e 18, di proprietà del Comune. La delibera prevede anche il perfezionamento delle procedure contrattuali per la gestione, da parte di Erdis, dei due alloggi comunali in via Miglioli e via Scosciacavalli già destinati a residenze per studenti con procedura avviata, ma non conclusa durante la precedente Amministrazione.