Omicidio a Sirolo, l’arma del delitto è una fiocina

Sirolo (Ancona), 27 agosto 2023 – L’arma del delitto dell’omicidio choc, avvenuto nel pomeriggio di oggi, 27 agosto 2023, a Sirolo (Ancona) è una fiocina.

Si tratta di un arnese da pesca, simile a un fucile la cui asta termina con una sorta di freccia di ferro, a sua volta legata a una corda, che si lancia premendo il grilletto. Il funzionamento alla base di questo arnese da pesca, dunque, è del tutto simile a quello di un fucile classico. Cambia l’utilizzo in quanto la fiocina è costruita per essere utilizzata per pescare sott’acqua. Viene utilizzata, in particolare, per catturare grandi pesci come il pesce spada o il tonno.

Oggi pomeriggio però, intorno alle 17, il killer ha utilizzato la fiocina per uccidere un uomo, un 23enne di origini albanesi, in via Cilea (FOTO). Pare che all’origine della furia omicida ci sia un diverbio legato alla viabilità.