"Ora i grandi cantieri della ricostruzione"

"Il 2025 sarà l’anno in cui daremo avvio ai grandi cantieri della ricostruzione pubblica post sisma. Assieme a questo e all’investimento dedicato ai servizi di welfare a sostegno dei più deboli e di chi è in difficoltà, non intendiamo attestarci sulla sola difesa del lavoro e della comunità, ma vogliamo progettare con il concorso di tutti lo sviluppo futuro in chiave sostenibile e innovativa". A ribadirlo, con soddisfazione, è il sindaco Daniela Ghergo al termine dell’approvazione del bilancio che è avvenuta prima delle festività natalizie.

Per quanto riguarda la parte di conto capitale le cui entrate provengono da alienazioni, contributi dello Stato, dell’Unione europea, del sisma, mutui e prestiti, il Comune prosegue con il rilancio degli investimenti avviato nei primi due anni e mezzo di mandato. Sono oltre 50 gli interventi realizzati o in via di completamento per un investimento di circa 13,5 milioni di euro mentre altri 30 milioni di opere pubbliche sono in fase di progettazione e appalto.