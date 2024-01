Osimana, arriva lo stop per Bugaro e Patrizi

L’Osimana per la difficile trasferta di domani sul campo della Civitanovese dovrà fare a meno, oltre agli infortunati anche degli squalificati Bugaro e capitan Patrizi fermati per una giornata. Sempre in Eccellenza una giornata di stop per Sopranzetti (Sangiustese), Giorgio Pagliari e Tortelli (Maceratese). Squalifica fino al 17 gennaio anche per Silveri, allenatore dell’Atletico Azzurra Colli. Ammenda di euro 100 all’Osimana. Urbino-Civitanovese rinviata domenica verrà recuperata mercoledì 17.

Promozione. Tre giornate a Ciaramitaro (Elpidiense Cascinare). Due a Cuccù e Massi (Elpidiense Cascinare). Una ad Argalia (Appignanese), Marcoaldi (Rapagnanese), Bachaggour (Palmense), Guing (Casette Verdini), Mauro (Palmense), Testoni (Marina), Montagnoli (Biagio Nazzaro Chiaravalle), Costantini (Gabicce Gradara), Carboni (Valfoglia). Squalificato fino al 31 gennaio Tiranti, allenatore del Fabriano Cerreto. Una giornata a Michettoni (Osimo Stazione).

Prima categoria. Due giornate a Calcina (Borghetto) e Consolazio (Pietralacroce). Una a Mattioli (Castelleonese), Giampieri e Lorenzini (Chiaravalle), Potito e Fioretti (Pietralacroce), Zannini e Morico (Staffolo) e Corneli (Filottranese).