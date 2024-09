Osimana avanti in Coppa. I Portuali si devono arrendere

PORTUALI DORICA

1

OSIMANA

3

PORTUALI DORICA: Agostinelli, Girolimini (69’ Marini), Lucesoli, Testoni (78’ Gambelli), Fabiani, Bolletta (46’ Galeotti), Altieri (46’ Paloka), Franca, Gioacchini (59’ Rragami), Giampaoletti, Marzioni. All. Ceccarelli

OSIMANA: Cingolani, Marchesini (69’ Tucci), Mosquera, Calvigioni, Patrizi, Bellucci, Bugaro, Fermani (72’ Micucci), Mafei (46’ Alessandroni), Minnozzi (59’ Gigli), Colonnini (65’ Modesti). All. Labriola

Arbitro: Gasparoni di Jesi

Reti: 4’ Mafei, 32’ Mafei, 38’ Bugaro, 49’ Marzioni

Vittoria all’andata, vittoria al ritorno per l’Osimana – detentrice del trofeo – che supera i Portuali Dorica con un blitz in trasferta e accede ai quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza.

Finisce 1-3 "in casa" dei Dockers. In casa per modo di dire, s’intende. Viste le ore di vigilia in cui la gara, programmata al Del Conero (indisponibile per il Comune, visti i lavori al terreno di gioco), in un primo momento sembrava dovesse giocarsi a porte chiuse al Giuliani di Torrette, poi trasferita definitivamente al Paolinelli di Ancona. Cinici i senza testa che, dopo mezz’ora, si ritrovano avanti 0-2. Per effetto di due imbucate perfette per l’avanti Mafei, abile a smarcarsi e a trafiggere l’incolpevole Agostinelli. Lo 0-3 arriva con Bugaro, che all’interno dell’area di rigore è il più lesto di tutti a depositare in rete. Il guizzo dell’orgoglio anconetano ad inizio ripresa, con la punizione di Marzioni (1-3). Poi una partita del "mercoledì", avara di particolari emozioni fino allo scadere.

Osimana qualificata (incontrerà il Matelica in un altro doppio confronto ad ottobre), Portuali Dorica che salutano la competizione. Energie sul campionato. I ragazzi di Ceccarelli saranno di scena domenica ad Urbino (ore 15.30). Quelli di Labriola, invece, sempre in trasferta – stessa ora – ma a Tolentino.