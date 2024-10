Osimana convincente Montefano al tappeto

OSIMANA

3

MONTEFANO

1

OSIMANA: Santarelli, Falcioni (40’ st Tucci), Mosquera, Calvigioni, Patrizi, Sasso (17’ st Bellucci), Micucci, Bambozzi (1’ st Fermani), Mafei (17’ st Gigli), Minnozzi (31’ st Buonaventura), Alessandroni. Panchina: Cingolani, Marchesini, Colonnini, Bugaro. All. Labriola.

MONTEFANO: David, Martedì, Luciani, Gabrielli, Postacchini (1’ st Calamita), Orlietti, Nardacchione (17’ st Topa), Pincini (32’ st Marzuillo), Papa, Scocco (30’ st Taddei), Rombini (26’ st Monachesi). Panchina: Strappini, Guzzini, Castagnani, Bonacci. All. Manisera.

Arbitro: Previdi di Modena.

Reti: 2’ pt Micucci, 20’ pt Alessandroni, 20’ st Gigli, 45’ st Monachesi.

L’Osimana vince e convince. Per la prima volta in stagione in campionato e per giunta in casa, in un Diana che richiama per il derby contro il Montefano un pubblico importante. E la squadra di Labriola non sbaglia, come una settimana prima a Fabriano. Merito anche di una formazione diversa, con quel Mafei, il migliore in questo inizio stagione per i ‘’senzatesta’’ (oltre a Calvigioni in mediana e Mosquera e Sasso in difesa), che trova la maglia da titolare anche in campionato ripagando subito la fiducia del mister con un assist al bacio per Micucci che in diagonale non sbaglia. Sono passati appena 2’, Osimana in vantaggio e partita che si mette in discesa per i locali che gestiscono l’1-0 lasciando campo al Montefano (pericoloso con un tiro di Rombini che però non inquadra la porta) fino al 20’. Quando, nella seconda azione pungente dei padroni di casa, l’Osimana trova il raddoppio. Merito di un Minnozzi che impegna con una sventola David alla respinta, l’accorrente Alessandroni, di testa, non può che spingere in porta per il 2-0. Patrizi e compagni potrebbero anche triplicare: con Mafei, ma David respinge. Nella ripresa il Montefano ci prova, ma l’unica occasione arriva a seguito di un calcio d’angolo con il colpo di testa di Martedì che colpisce la parte alta della traversa. Arriva invece il tris dell’Osimana con il giovane figlio d’arte, Gigli, che riprende una respinta di David su una conclusione dalla distanza di Minnozzi. Per i locali potrebbe arrivare anche il poker con Buonaventura, invece segna il Montefano con Monachesi, ma serve solo per la cronaca.