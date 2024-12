Osimo commissariata: elezioni anticipate in primavera e Natale garantito da Confcommercio

Da ieri il Comune di Osimo è stato ufficialmente commissariato. Il Consiglio comunale è sospeso fino al provvedimento di scioglimento che sarà effettuato dal Ministero dell’Interno. L’incarico commissariale è affidato al vice prefetto Grazia Branca che è incaricato della gestione provvisoria. Al Commissario sono conferiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio stesso.

A poche ore dall’ufficializzazione delle dimissioni del sindaco Francesco Pirani, sembra già che le forze si stiano organizzando per ripresentarsi in vista delle elezioni anticipate di primavera. Il primo cittadino non ha escluso nulla e tra i denti ha detto che per i prossimi 4-5 mesi tornerà a fare l’imprenditore. Non è escluso il suo ritorno in campo ma emblema del civismo, eventualmente, dopo quanto accaduto.

FdI oggi afferma: "Siamo certi che sarebbe stato un ottimo sindaco. Abbiamo sperato fino alla fine che si trovasse un accordo, abbiano lavorato affinché le nostre speranze si concretizzassero. A primavera ci saranno le nuove elezioni, passata l’inevitabile e comprensibile delusione, FdI Osimo ripartirà per la prossima campagna elettorale".

Il centrosinistra non ha mai smesso di scaldare i motori con l’ex candidata a sindaco Michela Glorio: "Continuiamo a lavorare con impegno e dedizione per dare un’alternativa seria e affidabile alla nostra città". Il presidente del Consiglio comunale Stefano Simoncini afferma: "Credo possa dirsi conclusa una straordinaria stagione politica trentennale nella quale le sorti della città erano sapientemente rette da persone animate da autentico spirito di servizio e creatività amministrativa".

Pronto intanto il Natale "last minute" per Osimo targato Confcommercio Marche Centrali. E’ l’ex vicesindaco Monica Bordoni a dire: "Vogliamo rassicurare i cittadini, i commercianti e tutti coloro che chiedono informazioni sugli eventi natalizi: le luminarie e l’albero saranno accesi martedì mentre il Villaggio di Babbo Natale, per la gioia dei più piccoli, è in fase di montaggio".

Nonostante la complessa situazione dal punto di vista amministrativo della città osimana, Confcommercio ha voluto salvare il Natale organizzando una serie di eventi. Il presidente del Consiglio direttivo Iosilito Gioacchini dice: "La città vuole ritrovare il sorriso, pur in un momento così particolare. Per questo abbiamo voluto garantire un Natale all’altezza con una serie di iniziative".

Il cartellone prevede oggi e domani workshop di Natale in centro. Nella postazione di Babbo Natale, che invece incontrerà i bambini domani, il 15 e il 22 per raccogliere le letterine, ci saranno simpatiche Elfe che guideranno dei laboratori a tema (dalle 15.30 alle 19.30). Sabato 14 e domenica 15 laboratorio per la decorazione della pallina di legno e il 21 e 22 si lavorerà per realizzare candele delle feste e splendide ghirlande di Natale. Il 21 c’è anche il Remember Disco dance.