Osimo conquista la sfida per i playoff

3

FERRARA

2

Parziali: 26-24, 22-25, 25-27, 25-21, 15-8

Arbitri: Bolici e Forte

Lo scontro playoff sorride a Osimo che vince al quinto set contro Ferrara. Due punti importanti per gli osimani che allungano sulle dirette inseguitrici per i playoff consolidando la seconda posizione dietro un’Ancona che non sbaglia un colpo. Osimo vince in rimonta il primo parziale, si piega nel secondo e cade anche nel terzo set, ma poi reagisce nel quarto parziale rimandando l’epilogo al quinto set. Che è vinto agevolmente da La Nef piegando le resistenze di Ferrara che saluta il sogno di conquistare gli spareggi promozione. "Complimenti a Ferrara - dice coach Roberto Pascucci -. Per loro era l’ultima spiaggia per accedere ai playoff e ce l’hanno tirata fino alla fine. Complimenti a loro, ma anche ai miei ragazzi che non hanno mollato nei momenti difficili". "Siamo una squadra vera - attacca capitan Cremascoli - e lo abbiamo dimostrato. Non molliamo mai".