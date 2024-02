Otto squadre in appena 4 punti. La zona playoff vale una vittoria

La classifica parla chiaro: all’Ancona servono punti, i tre conquistati contro l’Olbia lasciano praticamente immutata la graduatoria, cortissima tra zona playout e zona playoff. Arezzo, Lucchese e Virtus Entella sono appaiate a quota 31, due su tre virtualmente nei playoff, tre punti sotto Sestri, Vis Pesaro e Ancona si trovano insieme a quota 28 punti, con una virtualmente nei playout. Di più: tra questi due terzetti ci sono soltanto Rimini a 29 e Pineto a 30, il che significa anche che in quattro punti ci sono ben otto squadre. La distanza tra la zona playout e la zona playoff, insomma, vale appena una vittoria. Se, dunque, da una parte della classifica c’è un Cesena che infila la quarta vittoria consecutiva e, approfittando del terzo ko consecutivo della Torres, mette tra sé e l’inseguitrice ben dodici lunghezze; se dietro ci sono la Carrarese, alla terza vittoria consecutiva, ma anche il Gubbio che non solo ha infilato il quarto successo di seguito, ma che nelle ultime sei giornate ha conquistato gli stessi punti del Cesena, arrivando ad agganciare il Perugia al primo inatteso stop dopo cinque giornate in cui aveva raccolto 13 punti, e se la squadra che viaggia fortissimo, insieme a Cesena e Gubbio, in questo momento è la Juventus Next Gen, terza vittoria e ottavo risultato utile consecutivi, dall’altra parte la classifica si allunga con le sconfitte delle ultime tre in classifica, cioè la Fermana, l’Olbia e la Recanatese. In basso vince solo la Spal, che si aggiudica proprio il confronto diretto con la Recanatese e la aggancia in classifica. Per il resto è una classifica in cui, come detto, tutto è possibile, bastano due vittorie consecutive o due sconfitte per passare dalle stelle alle stalle, dalla polvere all’altare. Lo dimostrano Pineto e Rimini, ma anche l’Entella, squadre cui la vittoria manca da qualche giornata, subito scivolate nel limbo tra playoff e playout. La vittoria dell’Ancona sull’Olbia è oro colato, non solo per il consueto binomio costituito da morale e classifica, ma anche perché permette ai dorici di allungare proprio sugli isolani, ora a 8 lunghezze: con 8 punti o più di distacco tra penultima e quintultima, alla fine della regular season, infatti, la gara di playout non si disputerebbe e la quintultima sarebbe direttamente salva. Mancano tredici partite alla fine della stagione regolare, è presto per fare calcoli, ma è certo che l’Ancona deve andare a vincere anche domani a Pesaro.

Giuseppe Poli