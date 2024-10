Pallottini e il suo docu-libro dedicato a Gigi Proietti

‘Gigi Proietti. Insegnamenti e chiacchiere sul teatro, sull’attore e su altre amenità’. E’ il titolo del libro che sarà presentato oggi (ore 18), presso l’Auditorium Santa Teleucania di Morro d’Alba. All’evento, organizzato dall’associazione culturale Speiro in collaborazione con il Comune, interverranno l’autore di Claudio Pallottini ed Elia Castello.

Il docu-libro, attraverso i racconti di tanti colleghi e amici e con le parole dello stesso Gigi Proietti, è un appassionato racconto sulla visione del teatro, della recitazione e del mestiere dell’attore dal punto di vista di un grande artista italiano.

L’opera è anche un sincero e commosso omaggio ad uno dei grandi maestri del teatro italiano, in cui preziosi insegnamenti e simpatici aneddoti si intrecciano in un ritratto genuino e di grande affetto. In conclusione dell’evento si terrà un brindisi offerto dalla Cantina Mancinelli. L’incontro è gratuito e aperto a tutti.