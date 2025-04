Palo finisce sul trattore: grave operaio 19enne

E’ stata sfiorata una tragedia ieri mattina. Un giovane operaio è rimasto gravemente ferito attorno alle 10 mentre operava con un trattore su un terreno agricolo in via Piandelmedico a Jesi. Lavorava per conto dell’azienda agricola Trionfi Honorati che gestisce il terreno conto terzi. Era stato assunto circa un mese fa. Il ragazzo, un 19enne di Filottrano, è stato travolto da un palo della Telecom. Il tutto sotto gli occhi di un testimone. L’uomo ha riferito che il veicolo non avrebbe urtato il palo in legno, e che questo gli è crollato in testa poco dopo il passaggio del mezzo cingolato sul quale stava operando.

I soccorsi sono scattati immediatamente. Sul luogo gli operatori del 118, la Croce Rossa di Jesi, e i vigili del fuoco che hanno stabilizzato e intubato il ragazzo che, gravissimo, giaceva accasciato sopra il volante. Nel campo è atterrato l’elisoccorso. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette. Sul luogo sono in corso i rilievi degli ispettori del lavoro e Polizia Municipale.

La dinamica è tuttora da chiarire: non si sa ancora infatti se il palo sia caduto da solo o se il veicolo ne abbia agganciato un tirante di sostegno, trascinandoselo dietro. Alla vista, il legno del palo appare completamente ammalorato alla base. Sul mezzo, l’arco di protezione non sembra essere stato sfiorato dal traliccio, e probabilmente avrebbe protetto il ragazzo se il paolo fosse caduto sopra di esso. Il mezzo agricolo e la zona dell’incidente sono stati sequestrati.

La porzione di strada vicino al luogo dell’incidente è stata chiusa in mattinata per permettere i soccorsi, quindi è stata riaperta al traffico a senso unico alternato per consentire agli operatori di continuare gli accertamenti.