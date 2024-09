Parcheggio Birarelli, c’è l’idea di acquisirlo. Pronta la piazzetta

La Soprintendenza e i dossier aperti: dal parcheggio Birarelli all’Anfiteatro Romano, passando per la Domus romana sotto la Corte d’Appello e altri siti di interesse. Restiamo nell’ambito dell’area archeologica – quella per i beni architettonici metterebbe troppa carne al fuoco – partendo da un altro capitolo dove vige il punto interrogativo. Stiamo parlando del parcheggio Birarelli, l’area di sosta rimasta ‘selvaggia’ fino all’autunno scorso, prima che Palazzo del Senato decidesse di sigillare l’area e avviare i lavori. L’intervento è partito, ha visto impegnate tante forze, ma poi un giorno, svariati mesi fa, il sito si è svuotato completamente e tutto è rimasto così, inalterato, da allora. Non parliamo di giorni o settimane, ma di mesi. Il primo sopralluogo fatto dal sindaco Silvetti, accompagnato dal titolare dei Lavori pubblici Stefano Tombolini (nella foto), a luglio del 2023, ha visto come obiettivo proprio quel parcheggio. L’assessore ai Lavori pubblici lo chiamò "parcheggio abusivo" perché la sosta non aveva alcuna forma di regolamentazione e l’interno di quello spazio era davvero ridotto al massimo degrado. Ripulendolo era emerso di tutto, tra cui auto di non chiarite proprietà abbandonate da anni. L’interesse di Palazzo del Popolo per quell’area è forte, tant’è che il prossimo anno dovrebbe entrare nella lista delle priorità. Tombolini vorrebbe acquisirlo attraverso il sistema del cosiddetto ‘Federalismo demaniale’, per trasformarlo in un’area di sosta prettamente per i residenti, ma non solo. Il Birarelli si trova proprio davanti all’Anfiteatro recuperato per gli spettacoli durante l’estate appena trascorsa. Una decina di appuntamenti, tutto molto suggestivo, ma tanti i lavori necessari per rendere più strutturale il sito in vista della prossima stagione, al netto delle difficoltà procedurali per mettere in piedi il cartellone poste dalla Soprintendenza stessa. Ciò che il Comune doveva fare lì e nell’area archeologica del porto lo ha fatto. La Casa del Capitano sistemata, la piazzetta antistante pronta da due mesi e solo da inaugurare. Intanto l’opera del Sacello medievale sul fianco del Palazzo degli Anziani ha ripreso vigore dopo mesi di stop da parte della ditta incaricata. Una volta finito quello stralcio si passerà all’ultima tessera di quel mosaico: piazza Dante Alighieri, dove sarà razionalizzata anche la sosta, quotidianamente fuori controllo. Se ne riparla, tuttavia, nel 2025.