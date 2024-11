Pariano: "Si usano birilli di segnalazione invece di riparare le buche"

"Purtroppo a Fabriano si utilizzano i birilli di segnalazione invece di riparare le buche. Le buche sulle nostre strade, disseminate in ogni luogo, non vengono quasi più riparate ma, al massimo, con una pratica ormai consolidata, vengono segnalate con dei birilli collocati a tempo indeterminato".

La protesta arriva dal consigliere di opposizione Pino Pariano che si fa portavoce dei residenti: "Sono stato contattato – spiega - dai residenti di via Otello Biondi perché, udite bene, da metà agosto che sono costretti a percorrere la strada a senso alternato per colpa di una buca che, al massimo, si riparerebbe in un’ora di lavoro. Tutto questo – conclude Pariano – mi sembra semplicemente vergognoso".

Tante le segnalazioni di asfalto e marciapiedi groviera che arrivano da varie zone della città e dalle frazioni. Nei giorni scorsi a farsi sentire sono stati i residenti di Moscano che attendono ancora il via al cantiere per la messa in sicurezza della frana e della viabilità attorno alla stessa.