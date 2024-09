Parte l’Eccellenza: Osimana, Portuali e Fabriano fuori casa

Dopo l’antipasto della Coppa Italia, con l’andata degli ottavi di finale giocata nello scorso fine settimana, oggi parte il campionato di Eccellenza. Che si preannuncia equilibrato quanto mai. E sempre con tre formazioni della nostra provincia ai nastri di partenza. Una conferma, l’Osimana, a caccia di quei playoff sfuggiti nelle ultime due stagioni, e due novità, Fabriano Cerreto e Portuali Ancona, entrambe neopromosse. E tutte e tre oggi sono attese da una partenza fuori casa. Subito un esame importante per l’Osimana, di scena a Matelica "che di neopromosso ha ben poco’’ ha detto in settimana il mediano giallorosso Christian Calvigioni, lontano dai campi per quasi dieci mesi. Un Matelica che può contare infatti su un organico di tutto rispetto a partire da quel Iori che ha già lasciato il segno, seppur su rigore, nel match di Coppa in casa del Fabriano Cerreto. Quest’ultimo oggi sarà di scena sul campo di una delle probabili protagoniste del torneo, quell’Urbino che a maggio fu superato nella finale playoff dal Castelfidardo poi volato in D. Impegno probante per i cartai attesi dal riscatto dopo il ko in Coppa, un po’ come i Portuali (i dorici di Ceccarelli disputeranno le partite interne allo stadio del Conero con inizio alle ore 15) che invece scenderanno a Villa San Filippo di Monte San Giusto per affrontare una Sangiustese Vp che in settimana ha riabbracciato Haris Handzic, attaccante, autore di dieci gol la scorsa stagione proprio nella Sangiustese, una pedina in più per mister Giandomenico. Il resto del primo turno che si apre alle 15 con due sfide (Fano-Montecchio Gallo e Centobuchi-Chiesanuova) vede subito match d’alta quota come Tolentino-Montefano e Urbania-Maceratese, quest’ultima accreditata più di tutte a un campionato di vertice.

Eccellenza, prima giornata. Oggi (ore 15:30): Alma Juventus Fano-K Sport Montecchio Gallo (a Fermignano, ore 15), Atletico Centobuchi-Chiesanuova (ore 15), Urbino-Fabriano Cerreto, Montegranaro-Monturano, Matelica-Osimana, Sangiustese Vp-Portuali Ancona, Tolentino-Montefano, Urbania-Maceratese.