"Pasqua Viennese". Il concerto della Form con Chiara Baschetti

Ultimo appuntamento con la ‘Pasqua Viennese’ della Form. Il concerto dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana potrà esser ascoltato stasera (ore 21) al Teatro Sperimentale di Ancona nell’ambito della stagione "Ancona Classica", in collaborazione con il Comune, la Società Amici della Musica "Guido Michelli" e l’Università Politecnica delle Marche. Sul podio ci sarà Umberto Benedetti Michelangeli, vincitore del Premio Abbiati, che ha diretto importanti complessi di istituzioni sinfonico-cameristiche italiane ed europee. Sul palco anche l’attrice Chiara Baschetti (voce recitante), volto noto in televisione grazie a "Paradiso delle Signore", dove interpreta Matilde Frigerio di Sant’Erasmo, "L’isola di Pietro", insieme a Gianni Morandi, e "Blanca". L’attrice è nelle sale cinematografiche nel remake del film "Conversazione con altre donne" al fianco di Valentina Lodovini e Francesco Scianna. "Pasqua Viennese" si apre con la Sinfonia n. 8 di Schubert, una delle opere più note del compositore austriaco, che conduce al cuore della sua poetica, al nucleo di desolazione e confidenza con la morte, tra vagheggiamenti del sogno e della memoria e lo schiudersi improvviso di angosciosi abissi. A seguire "Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce" (versione per orchestra) di Franz Joseph Haydn, composizione in sette sonate in tempo lento che meditano sulle ultime frasi pronunciate da Cristo sulla croce, precedute da un’introduzione e concluse con un Presto che descrive il terremoto che sconvolse il Calvario.