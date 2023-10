Passi carrabili, raffica di multe e proteste

Raffica di sanzioni per il mancato pagamento del passo carrabile degli anni scorsi, in particolare nel 2020. Tra questi un medico che a marzo di tre anni fa, era ricoverato all’ospedale di Camerino per Covid. "A marzo 2020 – evidenzia il medico protestando anche sui social - eravamo nel pieno della pandemia e io ero intubato in Rianimazione. Ora oltre all’importo chiedono la sanzione come da bollettino che ho appena ricevuto. Ma non si vergognano nemmeno un pò? Non tanto per la richiesta di pagamento ma per la multa". "Ammonta a 83 euro la tassa – spiega ancora il medico - il resto per arrivare a un complessivo di 120,83 euro. Con altri multati valutiamo il ricorso".