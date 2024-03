Patente falsa per il dissequestro

Ad una guida senza patente – circostanza, già di per sé, affatto normale –, non può che corrispondere il sequestro dell’auto. L’assurdo, invece, si è definitivamente palesato quando la stessa persona pizzicata al volante in posizione impropria, ha bussato alle porte del Comando e si è presentata per farsi restituire il mezzo. Questi, infatti, ha esibito agli agenti, sbigottiti, una licenza farlocca, che è stata ugualmente sequestrata. Protagonista dell’incredibile vicenda un quarantenne di origine albanese, da tempo residente in Italia, che dopo essere stato già denunciato poche settimane fa per guida senza patente, per la seconda volta, si è presentato negli uffici del Corpo di Polizia locale, in piazza del Municipio, per richiedere la restituzione della vettura, una Ford Focus, che era stata sequestrata. Per riavere indietro il veicolo, l’uomo ha dichiarato di essere in possesso di regolare patente di guida albanese, che non aveva esibito nel precedente controllo perché, aveva dichiarato, era rimasta in Albania. Dati i precedenti, la patente era stata accuratamente esaminata dagli operatori e, incredibile ma vero, è risultata contraffatta. Così, oltre alla Ford, rimasta sotto sequestro, è stato sequestrato anche il documento fasullo, mentre il quarantenne è stato denunciato anche per i reati connessi alla contraffazione del documento. I controlli a tutela della sicurezza urbana e operatori quotidianamente dagli agenti falconaresi, sono stati intensificati anche lo scorso fine settimane con la bellezza di cinque pattuglie in servizio per il presidio del territorio. Sia nella zona centrale, sia agli ingressi della città e nelle frazioni, così come disposto dal comandante Luciano Loccioni. Le operazioni sono cominciate sabato pomeriggio e si sono protratte fino all’una di notte, con l’impiego massiccio degli strumenti per la misurazione del tasso di alcol nel sangue. Al termine delle attività di controllo, tre automobilisti, sui circa duecento sottoposti al pre-test dell’etilometro, sono stati sanzionati, a livello amministrativo, per il superamento della prima fascia di ebbrezza. Contestualmente le tre patenti sono state ritirate per l’applicazione della sospensione da parte della Prefettura di Ancona. Altri due conducenti, infine, sono stati sorpresi alla guida senza la revisione dell’automobile ed altrettanti, invece, sono risultati sprovvisti dell’adeguata copertura assicurativa sul proprio veicolo.

Giacomo Giampieri