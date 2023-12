Paura in un asilo. Rinviato il Natale

È stato aperto il Coc per fare fronte all’emergenza vento che ieri si è abbattuto su Senigallia ed il suo hinterland. Il sindaco Massimo Olivetti ha disposto la chiusura dei parchi ed ha invitato la popolazione ha prestare attenzione e ha rinviato a oggi l’accensione delle luminarie. Chiuse le scuole a Trecastelli, dopo una notte all’insegna di forti raffiche di vento che hanno causato una vera e propria strage di alberi. Tragedia sfiorata a Borgo Bicchia dove è partita una parte della copertura del tetto dell’asilo della frazione, ma anche a Sant’Angelo in Borgo Marzi, dove due alberi sono caduti su un’abitazione, fortunatamente senza gravi ripercussioni. Numerosi anche i tamerici danneggiati su tutto il lungomare dove, lungo la strada si sono rovesciati i cassonetti di molte abitazioni, così come alcuni arredi accatastati nei bar ormai chiusi da due mesi. Una vera e propria strage di alberi: numerosi quelli che sono caduti ed hanno costretto, in alcuni casi anche alla chiusura delle strade. Quindici le squadre al lavoro per ripristinare la normale viabilità: viale dei Pini è rimasta chiusa al traffico per consentire lo spostamento di alcuni alberi. Lo stesso è accaduto sia in alcuni tratti della provinciale Corinaldese che della provinciale Arceviese. Il vento ha causato problemi alla viabilità anche lungo via Raffaello Sanzio dove il semaforo si è girato, lasciando gli automobilisti in difficoltà. Numerose anche le chiamate che sono pervenute dalle abitazioni private, anche in quel caso, a causa di alberi caduti all’interno di alcuni giardini privati. Una situazione di emergenza anche nei comuni dell’hinterland dove gli interventi di vigili del fuoco e protezione civile sono proseguiti senza sosta.

Silvia Santarelli