Slalom nella piazza Cavour chiusa di Ancona, anziana cade e soccorsi bloccati

Ancona, 30 dicembre 2023 – Piazza Cavour transennata per l’allestimento del palco di Capodanno. I cittadini fanno lo slalom tra le aiuole e un’anziana cade a terra. Soccorsi difficili per i sanitari del 118.

È accaduto ieri, sul lato della piazza che guarda a largo XXIV Maggio. Erano circa le 12 quando una signora anconetana di 83 anni ha pensato di passare dove non avrebbe dovuto. Carica di buste della spesa, si è ritrovata la piazza sbarrata, con le transenne comunali che interdicevano il passaggio.

D’altronde, gli operai stavano lavorando per allestire il palco. Anziché fare il giro della piazza, per arrivare alla fermata dell’autobus e accorciare il tragitto, lei ha attraversato un’aiuola, come fanno in tantissimi, ed è inciampata cadendo a faccia avanti.

Ad aiutarla, sono stati i passanti, che, proprio come lei, hanno percorso la scorciatoia senza girare attorno alla piazza. L’83enne, che è rimasta sempre vigile e cosciente, è stata aiutata a rialzarsi e solo dopo si è accorta che perdeva sangue dal viso. Con delle ferite al naso, alla gamba sinistra e all’arcata sopraciliare destra, ha visto sgorgare sangue. Per fortuna, pare niente di rotto. Ma lei si è inferocita: "Dovevo andare a prendere l’autobus, la linea 6, per tornare a casa. Ero andata a fare delle compere e ora mi ritrovo con degli occhiali da 800 euro rotti, con le lenti tutte sfregiate e soprattutto con il viso in queste condizioni".

I passanti, intanto, continuavano il via vai scavalcando le aiuole. Mentre qualcuno si prendeva cura della donna, allertando la sala operativa del 112, il Carlino ha immortalato una coppia che ha pensato di attraversare il verde sollevando un passeggino: "Solo ad Ancona succedono queste cose. Ma come si fa – si è domandata l’83enne – a transennare piazza Cavour in questo modo? Io non ho visto alcun cartello. Non sapevo dove passare. Mi sono guardata attorno e ho superato l’aiuola. Poi, sono inciampata sulle griglie di ferro che decorano la piazza e sono caduta. Passerò un bel Capodanno – scherza – Ma io ora farò causa al Comune".

In una manciata di minuti, sul posto, l’ambulanza del Comitato di Ancona della Croce Rossa Italiana. Il mezzo, giunto a sirene spiegate in piazza Cavour, sul lato del capolinea, ha dovuto fare marcia indietro e fermarsi davanti alle transenne. Sono stati i sanitari a raggiungere la malcapitata, passando tra le giostre e la ghiaia. Una volta trattata sul posto, è stata trasportata al pronto soccorso del nosocomio regionale di Torrette per accertamenti.