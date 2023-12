Capodanno 2024 nelle Marche: festa in piazza, tutti gli appuntamenti

Ancona, 29 dicembre 2023 – Tutto è pronto per una notte piena di magia: nel buio verranno decise le sorti per l’anno che verrà, si faranno promesse accompagnate da riflessioni sull'anno passato. Dodici rintocchi lasceranno alle spalle il vecchio anno e apriranno le speranze al nuovo. Ogni città si prepara a festeggiare San Silvestro, con luci, musica e tanto divertimento, pronti a ripartire, ognuno a modo proprio per affrontare un nuovo destino.

Tutto pronto nelle piazze delle Marche per festeggiare l'arrivo del 2024, nella foto Capodanno 2023 in piazza a Macerata

Ancona: in piazza tutte la comicità di Max Giusti

E’ tutto pronto per la festa del 31 dicembre nel capoluogo dorico. Il palcoscenico scelto è quello di piazza Cavour, una location vicina a tutte le attività commerciali. In programma la comicità di Max Giusti, la musica d’autore degli Ex-Otago, il super dance party per ballare fino a tarda notte. A partire dalle 21.45 si esibiranno gli Ex-Otago, iconico gruppo musicale indie pop nato a Genova nel 2002.

Alle 23 ci sarà la comicità di Max Giusti, con il quale il pubblico brinderà alla mezzanotte. Cabarettista, imitatore, conduttore televisivo e radiofonico di origini marchigiane, il suo spettacolo sarà un’ora di performance tra sketch e momenti di varietà. Il proseguo della serata sarà affidato ai dj e vocalist di Superstar Party Disco con le tracce musicali degli anni Settanta, Ottanta e Novanta mixate da Davide e Diego Domenella insieme a Claudio Ricotti e con la voce di Veronica Key accompagnata dal rapper marchigiano Stilo Aka Space, freestyler, che si esibirà con un suo corpo di ballo. Una ricca offerta artistica che unisce la comicità alla musica e capace di incontrare il gradimento del grande pubblico, dai giovani agli adulti.

Pesaro: conto alla rovescia per il CaterCapodanno

Il 31 dicembre, dalle 21.30, in piazza del Popolo ospiterà il primo CaterCapodanno, una festa organizzata da Rai Radio2 e dal Comune di Pesaro. L’evento, in diretta su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre, vedrà la partecipazione di Massimo Cirri e Sara Zambotti, storici conduttori della trasmissione Caterpillar, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra musica, cultura e divertimento. In attesa della mezzanotte ci sarà la musica di grandi artisti, tra cui Colapesce Dimartino, Valerio Lundini e i VazzaNikki. Inoltre, un coro civico composto da cittadini e cittadine di Pesaro interpreterà 12 propositi di speranza per l’anno nuovo. Non mancherà un omaggio al messaggio augurale del Presidente della Repubblica. La serata è a ingresso gratuito e per chi non potrà essere a Pesaro le frequenze e la visual radio di Rai Radio2 condurranno tutti nel 2024. Il CaterCapodanno rappresenta un evento speciale che segna l’inizio di un anno importante per Pesaro, che sarà Capitale italiana della cultura nel 2024. La città, ricca di storia e cultura, offrirà al pubblico un’occasione unica per celebrare l’inizio del nuovo anno in un’atmosfera allegra e festosa.

Macerata: brindisi dal mondo

Macerata si prepara a salutare il 2023 e ad accogliere il 2024 con un doppio appuntamento: Capodanni dal mondo e Capodanno in piazza. Le due iniziative sono state promosse dagli assessorati ai Grandi Eventi e alle Politiche Giovanili, in collaborazione con il partner del Natale maceratese Banca Mediolanum, e rientrano nel cartellone degli eventi natalizi. Capodanni dal mondo interesserà 15 bar e ristoranti di Macerata che proporranno, nei diversi fusi orario, specialità culinarie, aperitivi e drink tradizionali delle nazioni e delle città scelte: Almalù – Nuova Zelanda (ore 12); Spulla – Isole Fiji (ore 13); Centrale – Giappone (ore 16); DiGusto – Giappone (ore 16); Caffè del Corso – Russia (ore 17, 18, 19, 20); Spiriti Conviviali – Singapore (ore 18); Spirtz&Chips – Mongolia (ore 18); Civico 37 – Nepal (ore 18.45); Samo – Kathmandu (ore 18.45); Cabaret – Bombay (ore 19.30); Caffettone – Dubai (ore 21); Bifolchi Divini – Dubai (ore 21); Quartino – Italia (ore 00:00); Sugo – Brasile (ore 3); Basquiat – Brasile (ore 3). A partire dalle 23, in piazza della Libertà, spazio al divertimento con “We Love Dance 90-2000” per dare il benvenuto, con musica e brindisi, al nuovo anno. Musica, animazione e dj set che saranno trasmessi in diretta su Radio Linea n.1 con la presenza, a Macerara, di Eddy Masterjoy, David Romano e il live show di Mary Scotto.

Ascoli: sul palco Dardust e Saturnino

Ascoli, la splendida città del travertino, brillerà al nuovo anno, grazie a una serata speciale organizzata dall’amministrazione comunale in Piazza del Popolo. In un’atmosfera resa suggestiva dalle luminarie natalizie, la notte di Capodanno sarà l’occasione per dare spazio alla musica dei talenti ascolani, che si alterneranno dall’orario dell’aperitivo fino a dopo la mezzanotte.

A salire sul palco, che verrà allestito davanti alla chiesa di San Francesco, intorno alle 18.30, saranno The Holograms. Dopo il tradizionale cenone, Piazza del Popolo sarà il teatro di un grande show che si aprirà con i “La Rua” (alle 23), i quali condurranno i presenti fino al conto alla rovescia di mezzanotte e all’immancabile brindisi per festeggiare l’arrivo del 2024. L’anno nuovo sarà aperto dallo spettacolo di Dardust che, a seguire (1.15 circa), lascerà spazio al dj set di Saturnino Celani, per far ballare e divertire tutti i presenti. Ingresso libero in Piazza del Popolo.

Fermo: in piazza arriva Tracy Spencer

Tre giorni di festa ricchi di musica a Fermo. Il 30 dicembre gospel al teatro dell’Aquila, consolidato appuntamento. Il 31 dicembre discoteca a cielo aperto in piazza del Popolo con protagonista la voce degli Abba, Debora Conforti, inizia lei all’una e 10, poi una pausa e poi salirà sul palco Tracy Spencer: musica da ballo fino a notte fonda. Ci saranno sorprese e novità, con tanti artisti e tante cose speciali. Alle 17 del primo gennaio il grande concerto di Capodanno al teatro.