Il Capodanno è uno show. Concerto con gli Ex-Otago

Concerto in piazza doveva essere e concerto in piazza sarà per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Alla fine l’amministrazione comunale è riuscita a chiudere il cerchio dopo una serie di empasse: sarà la band degli Ex-Otago a far tornare la musica in città per la festa di capodanno. Quella del 31 dicembre sarà in realtà un vero e proprio show che nelle intenzioni prenderà il via già dalla dieci di sera per concludersi a notte inoltrata. Ad aprire le danze un dj set, poi la comicità in musica di Max Giusti, che sarà accompagnato da una formazione di sei musicisti e, nel cambio palco, ecco gli Ex-Otago. La band genovese, con alle spalle oltre venti anni di musica, è attualmente in tour e ha presentato l’ultimo singolo "Mondo panico" realizzato con il senigalliese Fabri Fibra.

La realizzazione del cartellone per la festa dell’ultimo giorno dell’anno è stata abbastanza travagliata. La giunta aveva puntato su una donna per allietare lo scandire degli ultimi secondi che chiudono il 2023 e quando Malika Ayane era a un passo dalla firma è arrivata la notizia che la cantante, impegnata nel musical "Cats", sarà in scena con lo spettacolo anche il 31 dicembre. A quel punto, tramite i vari agenti musicali, si è deciso di optare per una band che ha un grande seguito anche tra i più giovani.

Chiusa la questione artistica, ora si entra nel dettaglio della parte organizzativa. Piazza Cavour sarà liberata dalle casette natalizie dal 28 dicembre per consentire l’allestimento del grande palco che sarà posizionato con le spalle al palazzo del Consiglio regionale e guarderà la ruota panoramica. A questo si aggiungono le questione legate alla sicurezza che saranno visionate nel dettaglio con il questore di Ancona.

A questo punto il cartellone di "Ancona che brilla – La meraviglia del Natale" è definitivamente chuso. Il Comune, il 2 dicembre, potrà dare il via a questo nuovo format che si presenta ancora più ricco.

L’avvio quindi sarà alle ore 18, quando ci sarà l’accensione del grande albero in piazza Roma ma anche di tutte le luminarie della città che quest’anno sono state collocate anche su Viale della Vittoria fino a Piazza della Repubblica e gran parte delle vie del centro, con luci anche al Piano e agli Archi "per una Ancona luminosa" come sottolinea l’amministrazione comunale. E fino alla Befana in città ci saranno la pista sul ghiaccio, il mercatino natalizio, il Villaggio di Babbo Natale, il Presepe Vivente il 26 e 30 dicembre nel porto antico solo per citare alcuni degli eventi presenti nel cartellone.