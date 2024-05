Cesaroni: "Anche in questa occasione giocheremo al Del Conero, ringrazio tutti per la disponibilità"

Dopo la semifinale dello scorso weekend tra Portuali Dorica e Biagio Nazzaro al Del Conero, lo stadio dell’Ancona ospiterà anche la finale playoff del girone A di Promozione, in programma sabato alle 16. Ne ha dato notizia ieri il club anconetano, attraverso un comunicato, specificando che la decisione è stata assunta in accordo con le istituzioni preposte, anche in previsione di un notevole afflusso di pubblico tale da determinare il trasferimento del match dal Giuliani di Torrette all’impianto di Passo Varano. Non a caso, nella sfida vinta 2-1 con i chiaravallesi erano presenti 900 spettatori. "È inutile negarlo, siamo dispiaciuti nel non poter giocare in casa – dice Luca Cesaroni, vicepresidente dei Portuali –, ma vorremmo ringraziare l’amministrazione comunale e le autorità competenti per la disponibilità mostrata nel trovare una soluzione e, quindi, un impianto come il Del Conero in grado di poter accogliere le tante persone previste. Mi aspetto un grande sabato di sport. E, come lo scorso, auspico che molti anconetani vengano a sostenerci e a fare il tifo per i Portuali Dorica dagli spalti". Presto sarà aperta la prevendita e saranno illustrate le modalità di accesso al Del Conero.